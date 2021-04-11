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الصين

جهود مكثفة لإغاثة 21 عاملاً علقوا في منجم فحم بالصين

بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف   -   حقوق النشر  STR/AFP or licensors
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يعمل رجال إنقاذ الأحد على إغاثة 21 عاملاً تقطعت بهم السبل في منجم فحم بمنطقة شينجيانغ شمال غربي الصين جراء فيضانات.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن الحادث حصل في موقع فنغيوان مساء السبت بينما كان العاملون في منجم الفحم هذا يجرون أعمال تحسين.

وتم إنقاذ ثمانية من 29 شخصاً موجودين في المنجم. وتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع 12 من أصل 21 شخصاً متبقين.

غالبا ما تحصل حوادث في مناجم بالصين بسبب ظروف السلامة التي تكون سيئة في أحيان كثيرة.

في كانون الثاني/ يناير، تقطعت السبل بـ22 من عمال المناجم بشرق الصين لما يقرب من أسبوعين بعد انفجار أدى إلى سد مدخل المنجم. وتم انقاذ 11 شخصا بينما قُتل عشرة وفقِد أثر واحد.

المصادر الإضافية • ا ف ب