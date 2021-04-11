فيديو: مهرجان للتزلج بـ"البكيني" يعلن نهاية الموسم الشتوي في سوتشي الروسية

استبدل مئات المتزلجين الروس ثياب الشتاء بلباس البحر من بيكيني وبناطيل قصيرة لإقامة مهرجان "بوغل ووغل" الذي يعلن نهاية الموسم الشتوي في سوتشي الروسية، المدينة التي استضافت أولمبياد 2014. وشارك في المهرحان 738 وحضره نحو 30 ألفاً...
استبدل مئات المتزلجين الروس ثياب الشتاء بلباس البحر من بيكيني وبناطيل قصيرة لإقامة مهرجان "بوغل ووغل" الذي يعلن نهاية الموسم الشتوي في سوتشي الروسية، المدينة التي استضافت أولمبياد 2014. وشارك في المهرحان 738 وحضره نحو 30 ألفاً...
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