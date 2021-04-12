دبي تسمح للمطاعم بتقديم الطعام في نهار رمضان دون تغطية واجهاتها

قررت إمارة دبي إنهاء العمل بتقليد قديم يقضي بتغطية المطاعم بالستائر في النهار خلال شهر رمضان لإخفاء مناظر الطعام احتراما للصائمين. هذه الخطوة، التي أعلنت عنها إدارة التنمية الاقتصادية في الولاية الأحد، هي أحدث تغيير يهدف إلى تعزيز السياحة في الإمارة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) "سيسمح للمطاعم بخدمة العملاء دون وضع ستائر أو فواصل أو واجهات كما كانت الممارسة الإلزامية في السابق". مضيفة أن "التعميم الجديد يحل محل التعميمات الصادرة في السنوات السابقة والتي تجبر المطاعم على حجب أماكن تناول الطعام عن مرأى الصائمين". كما تسقط القواعد الجديدة ضرورة حصول المطاعم على تصاريح خاصة لتقديم الطعام خلال ساعات الصوم أيضًا.

يمتنع المسلمون خلال شهر رمضان الكريم عن تناول الطعام والشراب خلال النهار.

وفي الكثير من دول الخليج العربية، التي تضم أعدادًا كبيرة من المغتربين غير المسلمين، تطلب السلطات المحلية من المطاعم وضع ستائر لحجب رؤية الطعام عن الصائمين. قد يؤدي تناول الطعام والشراب في الأماكن العامة أيضًا إلى فرض غرامات ومتابعات قانونية.

وتعد دبي، واحدة من سبع إمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهة سياحية لمن يرغبون في الشواطئ والتسوق والاحتفال في هذه المدينة المرصعة بناطحات السحاب. وتشهد خلال شهر رمضان فترة أبطأ بسبب القيود المفروضة خلال الشهر المبارك. وفي العام 2016، قررت دبي تخفيف القواعد التي تحظر بيع المشروبات الكحولية خلال النهار على أمل تعزيز السياحة.