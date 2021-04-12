شاهد: حشود من الهندوس تحج إلى نهر غانج للاستحمام "المقدس" رغم تفشي كورونا

توافدت حشود الحجاج الهنود للغطس في نهر الغانج لحضور مهرجان هندو كومبه ميلا، على الرغم من الارتفاع القياسي لإصابات فيروس كورونا في البلاد.

ونشر أكثر من 12000 شرطي و400 فرد من القوات شبه العسكرية بالقرب من منطقة كومبه كشيترا الممتدة على مساحة 670 هكتارًا من هاريدوار إلى ديفبراياغ للحفاظ على القانون والنظام والتأكد من اتباع تدابير مكافحة انتشار مرض كوفيد-19.

واتخذ مسؤولو كومبه ميلا جميع الترتيبات الخاصة بمواعيد الاستحمام الرئيسية الثلاثة، شاهي سنان أو الحمامات الملكية في 12 و14 و27 أبريل- نيسان على ضفاف نهر الغانغ، لفرض معايير السلامة بسبب الحشد الهائل.

وتم تقليص الاحتفالات إلى شهر واحد فقط من 1 أبريل- نيسان بسبب زيادة حالات الاصابة في العديد من الولايات. وتقوم البلاد بإجراء حوالي 35000 اختبار التشخيص يوميًا في منطقة كومبه ميلا.

يعتبر مهرجان كومبه ميلا "مهرجان الإبريق المقدس" أكبر تجمع للحجاج في العالم، حيث يقصد الحجاج نهر الغانج المقدس ليستحموا أو يغطسوا فيه اعتقاداً منهم بأن هذا الفعل يخلِّص الإنسان من الخطايا ويحرره من دورة الولادة والموت.