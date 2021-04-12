قتيل وجريح في عملية إطلاق نار أمام مستشفى في باريس

قتل شخص وجرح آخر في عملية إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم، الإثنين، أمام مستشفى "هانري دونان" الخاص في الدائرة 16 من العاصمة الفرنسية، باريس.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة بعد إطلاق النار.

وسمعت طلقات نارية عدّة أمام مستشفى "هانري دونان"، وأدخل المُصابان فوراً إلى العلاج حيث فارق أحدهما الحياة. وقال مصدر في الشرطة "توفي شخص والثاني في حالة صحية حرجة".

يذكر أن المستشفى الخاص تابع للصليب الأحمر الفرنسي، ويعنى بالمسنين ويستخدم راهنا كمركز للتقليح في إطار وباء كوفيد-19.

وأعلنت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس أنها فتحت "تحقيقا بتهمتي القتل والشروع في القتل"، وكلّفت به الوحدة الجنائية في الشرطة القضائية. ويهتم هذا المستشفى بالمسنين ويستخدم راهنا كمركز للتلقيح ضد كوفيد-19.

وضرب طوق أمني حول المستشفى، وفق مراسل فرانس برس وانتشرت عربات الإطفاء في محيط المبنى. وقال موظف في الصليب الأحمر "كثر تحت وقع الصدمة في الداخل".

ومن خلف الطوق الأمني، اصطف طابور من المرضى ممن كانوا قد حجزوا مواعيد لاستشارات طبية. وأعلن الصليب الأحمر أنه تم خفض عديد الطواقم في المستشفى، مضيفا أن فقط من لديهم الأولوية يمكنهم الدخول.