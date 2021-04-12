فيديو: الشيوعيون يحيون الذكرى 60 لرحلة يوري غاغارين إلى الفضاء

وضع أعضاء من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي الزهور اليوم، الإثنين، على قبر رائد الفضاء، يوري غاغارين في موسكو، بمناسبة الذكرى الستين لأول رحلة بشرية إلى الفضاء.

ونقلت مهمة غاغارين التي استغرقت 108 دقائق عصر الفضاء إلى مستوى جديد، وشكلت إنجازاً تاريخياً للاتحاد السوفياتي، الذي تغلب على الولايات المتحدة في سباق محتدم لإطلاق رجل خارج الغلاف الجوي للأرض.

وبالنسبة للشعب السوفياتي، كانت رحلة غاغارين الفضائية بمثابة انتصار مماثل للانتصار على الألمان في الحرب العالمية الثانية، حيث ظلت الرحلة، منذ القيام بها في 12 أبريل 1961 مصدر فخر وطني، ورمزاً للشجاعة والتفوق التكنولوجي.