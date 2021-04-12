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فيديو: النيران تلتهم مبنى أثرياً يعود تاريخ بنائه لعام 1841 في سانت بطرسبرغ

شب حريق هائل الإثنين في مصنع تاريخي للنسيج في مدينة سان بطرسبرج الروسية، وقالت وزارة الطوارئ إن أحد رجال الإطفاء مفقود وأن اثنين آخرين يعالجان في المستشفى بعدما أصيبوا بحروق خلال محاولة إطفاء النيران. وشوهدت أعمدة دخان أسود كثيفة فوق مصنع "نيفسكايا مانوفكتورا"، المنشأة التي بنيت في 1841..

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