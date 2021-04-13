سرقة "أكبر أرنب في العالم" في بريطانيا

أطلقت الشرطة البريطانية نداء للشهود بعد سرقة "أكبر أرنب في العالم" بحسب التوصيف الوارد عنه في موسوعة غينيس للأرقام القياسي، فيما رصد صاحبه مكافأة لمن يساعد في العثور عليه.

وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس البالغ طوله 1,29 متر، سُرق من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر ليل السبت الأحد.

وعلى تويتر، وعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز بمكافأة مالية قدرها ألف جنيه استرليني (1376 دولارا) لمن يساعد في إعادته، موضحة أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق الصحافة البريطانية، قد تخطى سن التكاثر.

وقالت إدواردز وهي عارضة سابقة لمجلة "بلايبوي" تبلغ 68 عاما، لصحيفة "دايلي تلغراف" إن "كل حيوان فرد لا يمكن استبداله".

وأشارت إلى أن الأرنب داريوس يتبع بسبب سنه نظاما غذائيا خاصا، وبالتالي فإن توقفه عن هذه الحمية من شأنه تعريضه للموت.

أنيت مع الأرنب دوريس

وقد أُدرج الأرنب داريوس ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه "أكبر أرنب على قيد الحياة" سنة 2010.