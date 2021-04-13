قيمة بتكوين تبلغ مستوى قياسياً يفوق 62 ألف دولار

بلغت قيمة عملة "بتكوين" الرقمية مستوى قياسياً تجاوز 62 ألف دولار الثلاثاء، في وقت تستعد شركة "كوين بيز" لتداول العملات الرقمية لطرح أسهمها في بورصة وول ستريت. وسجّلت بتكوين 62377 دولاراً، محققةً ارتفاعاً كبيراً نسبته 114 في المئة منذ مطلع العام.

وقال الخبير الاقتصادي، نعيم أسلم "هذه إشارة مهمة لأنها تشير إلى أنه أصبح من غير المحتمل بشكل متزايد أن يقرر المنظمون أن يكونوا أكثر صرامة ضد القطاع".

يتجه العديد من المستثمرين التقليديين إلى العملات المشفرة، وتقدم الأسماء الكبيرة في وول ستريت مثل جي بي مورغان JP Morgan أو بلاك روك BlackRock لعملائها الآن أموالاً متخصصة.

ومنذ أكتوبر- تشرين الأول 2020، عندما أعلنت شركة "باي بال" Paypal العملاقة للدفع عبر الإنترنت عن إمكانية استخدام العملات المشفرة على شبكتها، ارتفع سعر البتكوين بشكل كبير بعدما كان يتطور سعره عند أقل من 15000 دولار ولم يتجاوز أبداً 20000 دولار.

غير أن الخبير المالي إيبك أوزكارديسكايا حذر بقوله "لا يزال خطر رؤية فقاعة البتكوين تنفجر قائماً".

واعتادت سوق بتكوين على التقلبات المفاجئة، ففي العام 2017، استهلت العملة الافتراضية العام بأقل من 1000 دولار قبل أن ترتفع بشكل حاد لتقترب من عتبة الـ 20000 دولار في ديسمبر- كانون- الأول، قبل أن تنهار في العام 2018 إلى أقل من 4000 دولار.