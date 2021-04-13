فلورنتينو بيريز رئيساً لنادي ريال مدريد الإسباني للمرة الخامسة على التوالي

للمرة الخامسة على التوالي، انتخب فلورنتينو بيريز رئيسا لنادي ريال مدريد الإسباني لفترة سادسة حتى سنة 2025، وقد كان بيريز المرشح الوحيد أمام المجلس الانتخابي.

ويبلغ بيريز من العمر 74 عاماً ، وكان شغل منصب الرئيس لمدة 12 عاماً متتالية منذ أن تولى المنصب خلفا من رامون كالديرون في يونيو 2009، كما شغل المنصب أيضاً في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006.

وفاز ريال مدريد تحت قيادة بيريز بـستة وعشرين لقباً كبيراً في كرة القدم ، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في عام 2014 ، و 21 لقباً في كرة السلة.