وفاة ثلاثة مرضى بكوفيد-19 بسبب "عطل تقني" في مستشفى برومانيا

تسببت أجهزة تنفس طبية تالفة في وفاة ثلاثة مرضى مصابين بكوفيد-19 في وحدة عناية مركزة ميدانية نقلت إلى مستشفى الأمراض المعدية في بوخارست في رومانيا. والخلل التقني دفع مصلحة العناية المركزة إلى نقل خمسة مرضى آخرين إلى مصلحة آخرى.

وسبق وأن شهدت مستشفيات رومانيا عدة حوادث في منشآت خاصة بمرضى كوفيد-19 العام الماضي بما في ذلك حريق تسبب في وفاة أكثر من 15 شخصاً.

تم التبرع بوحدات الرعاية الميدانية المثبتة على مقطورات الشاحنات، العام الماضي لقسم الطوارئ لمستشفى بوخارست الروماني. ولا تستخدم هذه الوحدات المتنقلة على المدى الطويل في المستشفيات، ولكن من أجل التدخلات الحاسمة في حالات الكوارث الطبيعية.

ونظرا للوضع الصحي المتردي واكتظاظ المستشفيات في البلاد يضطر الأطباء إلى استخدام وحدات الرعاية الميدانية في أي مساحة متاحة.

تسجل البلاد أكثر من 1500 مريض في العناية المركزة بسبب كوفيد-19، فيما يبلغ عدد المصابين بمرض كوفيد-19 المتواجدين في المستشفيات ما يقارب 14000.

واضطرت السلطات الرومانية إلى إخلاء مستشفى آخر في بوخارست يوم الجمعة لتوفير أماكن لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19