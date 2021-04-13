موديرنا تتحدث عن "السلامة" بعد مستجدات لقاح جونسون آند جونسون

أصدرت شركة موديرنا الأمريكية بياناً الثلاثاء يؤكد على سلامة لقاحها ضد فيروس كورونا، بعد ساعات على توصية مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتعليق مؤقت للقاح جونسون آند جونسون.

وجاءت التوصية بعد وفاة مريض عانى من مضاعفات ناجمة عن تجلط في الدم عقب تلقيه لقاح جونسون آند جونسون فيما هناك آخر في حالة حرجة، وفق ما أفاد خبير بارز في إدارة الغذاء والدواء الثلاثاء.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في جلطات تعرضت لها ست نساء بعد أيام من تلقيهن اللقاح، بالإضافة إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهن.

وقالت موديرنا إنه مع إعطاء أكثر من 64.5 مليون جرعة عالمياً، فإن التقييم الشامل بناء على بيانات جمعت حتى 22 آذار/ مارس "لا يشير إلى وجود ارتباط بين لقاحها و" جلطات الدم في المخ أو الأوردة".

وبإعلان الجهات الناظمة الأمريكية اليوم عن التعليق المؤقت للقاح جونسون آند جونسون، يصبح اللقاح الثاني الذي يتهم بهذا العرض الجانبي بعد لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا.

وقررت جونسون آند جونسون تأخير طرح لقاحها في أوروبا بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.