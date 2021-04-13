منظمة الصحة العالمية تحث الدول على تعليق بيع الحيوانات البرية الحية في الأسواق

حثت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، الدول على تعليق بيع الحيوانات الحية التي يتم اصطيادها من البرية في أسواق الغذاء كإجراء طارئ، قائلة إن الحيوانات البرية مصدر رئيسي لانتشار الأمراض المعدية الناشئة مثل فيروس كورونا.

أصدرت منظمة الصحة العالمية بدعم من الشركاء الرئيسيين، إرشادات جديدة تنص على أن الحيوانات، وخاصة الحيوانات البرية، "هي مصدر أكثر من 70 بالمئة من الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر، وكثير من هذه الحيوانات يتسبب في ظهور فيروسات جديدة".

هذا وشكل منشأ فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من عام مصدر تكهنات مكثفة، وتركزت معظمها حول احتمال أن تكون الخفافيش السبب في انتقالها من الحيوان إلى البشر من خلال أنواع وسيطة تُباع كطعام أو دواء في الأسواق الرطبة الصينية التقليدية.

كما سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على خطر الانتقال المباشر للأمراض المعدية الناشئة من الحيوان إلى البشر بواسطة سوائل جسدية لحيوان مصاب، واستشهدت "بالمخاطر الإضافية" المتمثلة في التقاطها في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه الحيوانات أو المواقع التي يمكن أن تكون ملوثة بمثل هذه الفيروسات.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "على الصعيد العالمي، يمكن للأسواق التقليدية أن تلعب دورًا رئيسيًا في توفير الغذاء وسبل العيش لعدد كبير من السكان. ومع ذلك، حظر بيع الحيوانات يمكن أن يحمي صحة الناس، سواء العاملين بها أو الذين يتسوقون بها".

منظمة الصحة العالمية انضمت إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في تحليلها الذي أدى إلى هذه التوصيات الجديدة.