روحاني: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة هو "رد" إيران على "الإرهاب النووي" الإسرائيلي

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة بعد الانفجار في محطة نطنز هو "رد" الجمهورية الإسلامية على "الإرهاب النووي" لاسرائيل.

وقال روحاني في مجلس الوزراء "إنه الرد على خبث الأعداء". وأضاف "ما فعلتموه يسمى ارهابا نوويا وما نقوم به مشروع"، في إشارة إلى اسرائيل التي تتهمها طهران بتخريب مفاعلها لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران

وأشار روحاني إلى أن الهجوم الأخير الذي استهدف منشأة نطنز كان بهدف إدخالنا المحادثات النووية بدون أي أوراق ضغط.

في سياق متصل، أعلن سفير الجمهورية الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية نية بلاده بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ستين بالمئة اعتبارا من "الأسبوع المقبل".

وكانت طهران أعلنت الثلاثاء أنها "ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة" في النظير 235. وكتب كاظم غريبابادي في تغريدة على تويتر ليل الثلاثاء الأربعاء أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء "ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة) الأسبوع المقبل".