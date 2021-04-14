سريلانكا تحظر 11 منظمة إسلامية قبل الذكرى الثانية لتفجيرات الفصح الانتحارية الدامية

حظرت سريلنكا الأربعاء 11 منظمة إسلامية، بينها تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة، قبل أسبوع من الذكرى الثانية للتفجيرات الانتحارية الدامية التي وقعت في أحد الفصح وأودت ب 279 شخصاً.

قال الرئيس غوتابايا راجاباكسا في مرسوم نشر بالجريدة الرسمية إن أي شخص مرتبط بالجماعات، والتسعة الأخرى منظمات دينية واجتماعية محلية، يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً.

وقبيل الذكرى، هدد الكاثوليك في البلاد بالاحتجاج في الشوارع بسبب ما يقولون إنه فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الهجمات.

وبعض الجماعات التي صدر قرار بحظرها الأربعاء ارتبطت في السابق بالمسؤول الرئيسي عن التفجيرات.

وقال راجاباكسا إن هذه الخطوة، التي تمت بموجب قانون منع الإرهاب، "تعزز جهود حكومة سريلانكا بهدف ضمان استمرار السلام داخل البلاد".

وكان السريلانكيون السبعة الذين هاجموا ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في نيسان/أبريل 2019 بايعوا زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، أبو بكر البغدادي.

ومع ذلك ، قال المحققون إنهم لم يعثروا على أدلة تثبت ارتباطهم مباشرة بالتنظيم المتطرف.

وحظرت سريلانكا مجموعتين محليتين يشتبه بإنهما على صلة مباشرة بهجمات العام 2019، لكن التحقيق الرئاسي في التفجيرات سعى أيضاً لحظر الجماعات الإسلامية المماثلة.

وقتل المهاجمون السبعة ولم توجه اتهامات لأي مشتبه بهم آخرين.

وطالب رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، الكاردينال مالكولم رانجيث، باتخاذ إجراءات سريعة ليس فقط ضد المسؤولين، ولكن أيضاً ضد السياسيين والمسؤولين الذين فشلوا في منع الهجمات الدامية.

وخلص التحقيق الى أن الهند حذرت الرئيس آنذاك مايثريبالا سيريسينا وقادة أجهزة الاستخبارات بشأن الهجمات قبل 17 يوماً من وقوعها. وقدمت الولايات المتحدة شكوى ضد ثلاثة سريلانكيين على خلفية التفجيرات.

وقتل خمسة مواطنين أميركيين من بين 45 أجنبياً قضوا في التفجيرات.

وأوصى التحقيق، الذي صدر تقرير عنه في وقت سابق من هذا العام، بحظر المنظمات البوذية المتهمة بالتحريض على الاضطرابات بين الطوائف قبل التفجيرات وبعدها، ولكن لم يذكر اسم أي منها في مرسوم الأربعاء.