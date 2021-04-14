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سويسرا

سويسرا تخف اجراءات مواجهة كورونا رغم تدهور الوضع الوبائي

بقلم:  يورونيوز
أشعل ناشطون نحو 9200 شمعة إحياء لذكرى الذين لقوا حتفهم بسبب كورونا أمام القصر الفيدرالي في برن- سويسرا
أشعل ناشطون نحو 9200 شمعة إحياء لذكرى الذين لقوا حتفهم بسبب كورونا أمام القصر الفيدرالي في برن- سويسرا   -   حقوق النشر  PETER SCHNEIDER/AP
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أعلنت سويسرا تخفيف اجراءات مكافحة كوفيد-19 خلافاً لقسم كبير من أوروبا ورغم أن الوضع الوبائي تدهور في الأسابيع الماضية حتى باعتراف الحكومة الفدرالية.

وقال المجلس الفدرالي في بيان إنه اعتباراً من 19 نيسان/ ابريل "سيكون من الممكن مجدداً تنظيم فعاليات بمشاركة الحضور" حيث سيسمح بالأنشطة الرياضية والثقافية في القاعات الداخلية وستتمكن المطاعم من إعادة فتح أبوابها لكن في الخارج.

ويأتي ذلك بعد حملة واسعة قامت بها القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء من أجل إعادة فتح الاقتصاد.

المصادر الإضافية • ا ف ب