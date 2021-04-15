إصابة 15 شخصا بعد خروج قطار عن مساره في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إن قطار ركاب خرج عن مساره الأربعاء في مدخل منيا القمح بمحافظة الشرقية ما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن محافظ الشرقية ممدوح غراب، أن عربتين لقطار قادم من القاهرة إلى الزقازيق، خرجتا عن السكة في محافظة الشرقية.

وأشار المحافظ إلى أن أغلب الإصابات هي سحجات وكدمات جراء تدافع الركاب للخروج من القطار بعد الحادث خشية تكرار كارثة الصعيد.

وأظهرت اللقطات التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عربات القطار المنحرفة وركاب يغادرونها. ولم يتضح على الفور سبب خروج القطار عن مساره.