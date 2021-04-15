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مصر

إصابة 15 شخصا بعد خروج قطار عن مساره في مصر

بقلم:  يورونيوز
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صور أرشيف لقطار خرج عن مساره بالقرب من قرية العياط بالجيزة في الضواحي الجنوبية للعاصمة القاهرة في 7 سبتمبر 2016.
صور أرشيف لقطار خرج عن مساره بالقرب من قرية العياط بالجيزة في الضواحي الجنوبية للعاصمة القاهرة في 7 سبتمبر 2016.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قالت وزارة الصحة المصرية إن قطار ركاب خرج عن مساره الأربعاء في مدخل منيا القمح بمحافظة الشرقية ما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن محافظ الشرقية ممدوح غراب، أن عربتين لقطار قادم من القاهرة إلى الزقازيق، خرجتا عن السكة في محافظة الشرقية.

وأشار المحافظ إلى أن أغلب الإصابات هي سحجات وكدمات جراء تدافع الركاب للخروج من القطار بعد الحادث خشية تكرار كارثة الصعيد.

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وأظهرت اللقطات التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عربات القطار المنحرفة وركاب يغادرونها. ولم يتضح على الفور سبب خروج القطار عن مساره.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس