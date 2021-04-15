إصابة 5800 شخص بكورونا رغم تلقيهم جرعتي اللقاح في الولايات المتحدة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن 5800 شخصاً أصيبوا بعدوى "كورونا" رغم تلقيهم جرعتي اللقاح ضد الفيروس، مشيراً إلى أن بعضهم تدهورت حالتهم الصحية كثيراً، ما اضطّر 396 شخصاً منهم إلى دخول المستشفى حيث توفي من بينهم 74 شخصاً.

ويعدّ هذا الإعلان أول مؤشر يصدر عن المركز الطبي الأمريكي المذكور حول مدى فعّّالية اللقاح على أرض الواقع، وهو يشي بأن اللقاحات لا توفّر حماية تامّة من الإصابة بالفيروس ومن يسببه من أمراض شديدة يؤدي بعضها إلى الوفاة.

مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وفي بيان أرسله إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال: "لغاية الآن، تم إبلاغنا عن نحو 5800 حالة اختراق"، في إشارة إلى الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كورونا بعدما تلقوا اللقاح ضد الفيروس، مضيفاً أنه "إلى الآن، لم يتم تحديد أنماط غير متوقعة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية أو خصائص اللقاح".

وكان المركز الطبي الأمريكي ذكر يوم أمس الأربعاء أن أكثر من 194 مليون جرعة لقاح تم حقنها في الولايات المتحدة، فيما بلغ عدد أولئك الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل نحو 77 مليون شخص في مختلف أرجاء البلاد، ويشار في هذا السياق إلى أن اللقاحات وكون أنها ليست فعّالة 100 بالمائة في الوقاية من العدوى، فإنه من المتوقع أن يتم تسجيل أعداد أخرى من الاختراقات الحاصلة على صعيد فعالية اللقاح، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين.

ويجدر بالذكر أن شركتي "فايزر" و"بيو إن تك" ذكرتا سابقاً أن اللقاح الذي تنتجانه فعّال ضد "كوفيد-19"بنسبة 95.3 بالمائة، فيما سجّل اللقاح فعالية على أرض الواقع بلغت نسبتها 91 بالمائة ضد المرض المصحوب بأعراض لمدة ستة أشهر.

أما لقاح "موديرنا" فأثبت خلال التجارب فعالية في الوقاية ضد "كوفيد-19" بلغت نسبتها 94 بالمائة، أما على أرض الواقع فالفعالية المسجلة بلغت نسبتها 90 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك فقد سجّل لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا خلال التجارب فعالية بلغت 66 بالمائة، إلا أنه على أرض الواقع ارتفعت نسبة فعاليته إلى 72 بالمائة، غير أن السلطات الصحية الأمريكية أوصت يوم أمس بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بعد إصابة ست نساء متلقيات للقاح بجلطات، لكن الشركة نفت وجود دلائل تؤكد أن ثمة علاقة "جلية" بين تلك الحوادث واللقاح.