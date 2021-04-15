روحاني: نرفض "المخاوف" الأوروبية وقادرون على تخصيب اليورانيوم حتى 90 في المئة

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس أن "المخاوف" التي أعربت عنها الأربعاء برلين ولندن وباريس بشأن القرار الذي أعلنته طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة لا أساس لها.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني "تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60 بالمئة ما يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90 بالمئة (عتبة الاستخدام العسكري) دفعة واحدة (...) لكن هذا خطأ".

وأضاف روحاني " كان في الماضي بإمكاننا تخصيب اليورانيوم حتى بنسبة 60٪ ويمكننا الان إن أردنا تخصيب اليورانيوم حتى 90٪. يمكننا تخصيب اليورانيوم حتى 90٪ اليوم. لكننا أعلنا منذ البداية وتمسكنا بما قلناه من أن أنشطتنا النووية سلمية بالكامل."

وأكد روحاني أن بلاده لا تسعى للحصول على القنبلة الذرية"، وقال "اليوم يمكننا التخصيب بنسبة تسعين بالمئة إذا أردنا ذلك. لكننا قلنا ذلك منذ اليوم الأول ونحن نفي بوعدنا: أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى للحصول على قنبلة ذرية".

وبعد انفجار الأحد في مصنع إيراني لتخصيب اليورانيوم اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءه، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة، وهي نسبة تتجاوز بكثير نسبة الـ 20 بالمئة المطبقة منذ كانون الثاني/يناير والحد الأقصى البالغ 3,67 بالمئة بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015.

وقالت إن هذا القرار "ردّ على الإرهاب النووي الإسرائيلي".

وعبّرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق (إلى جانب روسيا والصين وإيران)، عن "قلقها البالغ" من إعلان إيران، معتبرة أنه "تطوّر خطير لأن إنتاج اليورانيوم المخصّب بدرجة عالية يشكل مرحلة مهمة لإنتاج سلاح نووي".

ويعقد اجتماع جديد الخميس في فيينا في إطار مفاوضات بين الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي في محاولة لإنقاذه.