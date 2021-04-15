شاهد: الشرطة تطلق النار على رجل في قاعة الطوارىء بمستشفي كولومبوس الأمريكي

أظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرات الجسد التابعة للشرطة الإثنين عملية تفتيش روتينية قامت بها شرطة كولومبوس لرجل في غرفة طوارئ بمستشفى أوهايو. وفجأة وفي لمح البصر رصدت الكاميرات عملية تبادل إطلاق نار بين الرجل الذي كان يتواجد في غرفة الطوارىء بالمستشفى وأعوان الشرطة مما أسفر عن مقتل الرجل الذي كان بحوزته على ما يبدو مسدسا.

ويتعلق الأمر بحسب الشرطة بمواطن أمريكي أسود يدعى مايلز جاكسون ويبلغ من العمر 27 عامًا، كان يتواجد في مستشفى ماونت كارمل سانت آن في ضواحي كولومبوس الإثنين.

وتظهر اللقطات المصورة صراعا أوليا بين ضابطي الشرطة مايلز جاكسون، قبل أن يقوم أحد الضابطان باستخدام مسدس الصعق على جاكسون. ورد جاكسون بعيارات نارية حية بعد أن أمسك بمسدس من حزام خصره.

ووثقت اللقطات لحظة طلب ضباط الشرطة مرارًا وتكرارًا من جاكسون رفع يديه فوق رأسه، قبل أن يقوموا باستخدام بندقية الصعق للمرة الثانية ثم إستخدام الرصاص الحي بعد طلقة جاكسون باتجاه الشرطة.