ثمانية قتلى في حادث إطلاق النار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية من بينهم مرتكب الهجوم

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار داخل مكتب تابع لشركة فيديكس قرب المطار الدولي لمدينة إنديانابوليس الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفقاً للشرطة التي لم توضح خطورة الإصابات على الفور.

وقالت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك للصحفيين إنه تم العثور على جميع الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار المدينة الدولي حيث أطلق مسلح النار. ولفتت الشرطة إلى أن أشخاصا آخرين نقلوا إلى المستشفى لكنها لم تكشف عددهم.

وأضافت كوك أن عناصر الأمن تلقوا بلاغاً عند الساعة الحادثة عشر قبل منتصف الليل بوجود إطلاق نار كثيف في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي، فهرعوا إلى المكان، حيث وجدوا عدداً كبيراً من المصابين، وجثة للمسلح مطلق النار، الذي يبدو أنه هو من أطلق الرصاصة على نفسه.

وأوضحت الشرطة أن أشخاصا عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم، هذا فيما دعا السرجنت جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا أقارب موظفي فيديكس إلى التجمع في فندق هوليداي إن المحلي.

وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة.

وفي نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا.

وفي 22 آذار/مارس، قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.

ويقضي حوالي 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحارا. لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسيا.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح. وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من "تجاوز غير دستوري".