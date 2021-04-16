شاهد: سلطات شيكاغو تنشر فيديو للشرطة وهي تطلق النار على صبي

نشر المكتب المدني لمحاسبة الشرطة في الولايات المتحدة لقطات مصورة، تظهر شرطيا يطلق النار على طفل من أصول لاتينية يبلغ من العمر 13 سنة في شيكاغو.

وأظهرت اللقطات الصادمة المراهق آدم توليدو وهو هارب من الشرطة في الساعات الأولى من يوم 29 من الشهر المنصرم، ثم ما إن توقف ورفع يديه حتى أصيب برصاصة على مستوى الصدر.

وقال ممثلو الادعاء إن الصبي كان مسلحا ببندقية كان يحملها توليدو وقد سقطت قرب سياج، رغم أنه لم يكن بين يديه سلاح عندما أصيب، ثم قالت المتحدثة باسم المدعي العام في كوك كاونتي، إن المدعي العام لم يكن له اطلاع كامل على المعلومات.

وتسود حالة من التوتر بشأن مشاعر العنصرية الحادة والشرطة في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مينيابوليس القريبة محاكمة شرطي سابق أبيض البشرة، متهم بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، في الأسبوع ذاته الذي أدى فيه إطلاق الشرطة النار على سائق سيارة أسود، إلى احتجاجات عنيفة في إحدى ضواحي المدينة.

من جانبه دعا عمدة شيكاغو لوري لايتفوت الأهالي إلى استجابة سلمية إزاء الحادث، واصفا اللقطات المصورة بالمؤلمة. وقد دفن الصبي وهو من أصول ساموا الأمريكية الأسبوع الماضي.