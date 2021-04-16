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قبرص

وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص يلتقون اليوم في بافوس

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بقلم:  يورونيوز
علم قبرص خلال عرض عسكري
علم قبرص خلال عرض عسكري   -   حقوق النشر  Petros Karadjias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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يلتقي هذا اليوم الجمعة في بافوس في غرب قبرص وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص على ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وهذا أول لقاء بين الدول الأربع للبحث في المصالح الاستراتيجية الإقليمية على ما أكد البيان.

وسيتناول وزراء الخارجية شؤوناً اقتصادية وأمنية، فضلاً عن تداعيات الأزمة الوبائية وإمكانات تشجيع السياحة، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويلتقي الوزراء في وقت لاحق الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وفق المصدر نفسه.

ويأتي اللقاء بعد أشهر على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

المصادر الإضافية • ا ف ب