شاهد: ميلاد أربعة نمور بنغالية في حديقة كوبية

كشفت حديقة حيوانات كوبا الوطنية في هافانا عن أربعة نمور بنغالية حديثة الولادة، من بينها نمر أبيض نادر بعيون زرقاء، إذ لا يوجد سوى 200 نمر أبيض في العالم.

وولدت الحيوانات في الثاني عشر من الشهر الماضي في الحديقة التي تتجاوز مساحتها 300 هكتارا، واستغرق خروجها إلى العالم ثلاث ساعات، وسط زئير والدتهم فيونا، وتحت مراقبة نشطة للمتخصصين.

وقضت الأشبال الأيام العشرة الأولى تحت المراقبة المستمرة، للتأكد من أن كل شيء يجري على ما يرام. والأم فيونا والأب غارفيلد هما جزء من اتفاقية تبادل مع حديقة أورورا في غواتيمالا.

ولم تلمس الأيادي البشرية الأشبال إلى حد الآن. ويقول الخبراء إنه عندما يفطم الأشبال خلال ستة أو سبعة أشهر، سيتم معرفة المزيد من التفاصيل بشانها. ويوجد في الحديقة حوالي 1400 حيوان، منها أنواع محمية دوليا مثل وحيد القرن الأبيض والضباع المخططة.