توقيف أربعة أشخاص يبيعون لقاحات ضد كوفيد في السوق السوداء في فنزويلا

أوقفت السلطات الفنزويلية أربعة أشخاص كانوا يعرضون بيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في السوق السوداء على الانترنت بينما تواجه البلاد موجة ثانية من انتشار حاد لكورونا، كما أعلنت محكمة كراكاس في بيان الخميس.

وقال البيان إن "امرأة وثلاثة رجال (...) كانوا يبيعون لقاحات ضد كوفيد مقابل 280 دولارا على صفحة ماركتبليس". وضبطت "قارورتان من اللقاح" وكذلك "34 قارورة من بروميد الروكورونيوم" وحقن مضادات حيوية وعقار ترامادول.

وبات ظهور سوق سوداء للقاحات في فنزويلا حديث الناس في البلاد. وتحدثت مصادر طبية عدة لفرانس برس عن "جرعات تباع بـ 300 دولار" و"لقاحات بـ 600 دولار"، لكن تعذر التحقق من هذه المعلومات ومن وجود هذه السوق السوداء.

وسجلت في فنزويلا أكثر من 175 ألف إصابة بكورونا بينها أكثر من عشرين ألفا في آذار/مارس وحده مع وصول النسخة المتحورة البرازيلية الأكثر قدرة على الانتشار، حسب الأرقام الرسمية التي تتحدث عن وفاة نحو 1800 شخص منذ بداية الوباء.

وتقول المعارضة أن هذه الأرقام "خاطئة بالكامل" وتدين "انهيار النظام الصحي" في البلاد حيث تكتظ المستشفيات بالمرضى بينما تصل اللقاحات ببطء في هذا البلد الذي يشهد ركودا اقتصاديا. وأطلقت السلطات حملة تطعيم بلقاحي "سبوتنيك في" الروسي و"سيونوفارم" الصيني لكنها تسلمت أقل من مليون جرعة.

كما أعلنت الحكومة أنها دفعت أكثر بقليل من نصف المبلغ المطلوب لشراء 11,3 مليون جرعة من اللقاحات عبر آلية كوفاكس التي تديرها خصوصا منظمة الصحة العالمية، لكن لم يصل أي لقاح بعد.

وتؤكد السلطات أن العقوبات الاقتصادية مع تجميد الأصول الفنزويلية في الخارج أدت إلى تباطؤ العملية، وهو تبرير تعتبره المعارضة "كذبا".

من جهة أخرى، وعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد بأن تنتج بلاده لقاحا كوبيا مضادا لكورونا بمعدل مليوني جرعة شهريا اعتبارا من آب/أغسطس المقبل.