تعرف على التعليمات الخاصة بالمعتمرين القادمين من الخارج لأداء العمرة

تسعى السلطات في المملكة العربية السعودية إلى الحرص على تطبيق خطط معدة مسبقة هدفها منع تفشي فيروس كورونا، وجعل بيئة الصلاة وأداء العمرة في بيئة صحية من خلال تفادي أن يكون الحرم بؤرة لانتشار الوباء.

وعلى هذا الأساس قامت وزارة الحج والعمرة بإصدار تعليمات للمعتمرين القادمين من الخارج لأداء العمرة. ويشمل المنشور خمس تعليمات وآليات على المعتمر اتباعها عند وصوله من الخارج وتشمل الخطوات الخمس التالية:

أولا

يجب على المعتمرين القادمين التوجه إلى مركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة.

ثانيا

يجب التأكد من حالة التحصين اتباعاً لنوع اللقاحات المعتمدة.

ثالثا

على المعتمر إستلام الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها عند تواجده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة.

رابعا

على المعتمر إظهار الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتأكد من التصريح وبيانات المعتمر.

خامسا

على المعتمر الالتزام بتاريخ والمدة الزمنية للعمرة المخصصة إليه.

وإليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الضوابط المذكورة من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين القادمين من الخارج.

وهناك العديد من التحديات التي تواجه السلطات السعودية، خلال شهر رمضان على خلفية استقبالها لآلاف المعتمرين في المسجدين الحرام والنبوي، في ظل تفشي فيروس كورونا والمخاوف من زيادة عدد المصابين.