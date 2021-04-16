من هي آخر الدول الشيوعية في العالم المجتمعة في هافانا؟

افتتح مؤتمر الحزب الشيوعي الثامن في العاصمة الكوبية هافانا يوم الجمعة، ويمتد انعقاده حتى 19 من الشهر الحالي. وإلى جانب الحزب الشيوعي في كوبا، ما زالت هناك أربع دول شيوعية في العالم هي الصين ولاوس وفيتنام وكوريا الشمالية.

وبوجود حزب واحد وريث الماركسية اللينينية تقمع كل أشكال المعارضة وحرية التعبير، فإن هذه الدول التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 1,4 مليار نسمة انفتحت على اقتصاد السوق الحر، باستثناء كوريا الشمالية.

الصين مصنع العام

أعلن ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1949. وأصبح الرجل القوي شي جينبينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني في 2012 ورئيسا للبلاد في 2013.

وتعمل وسائل الإعلام الحكومية على تطوير ثقافة عبادة شخصية حوله، وقام البرلمان بتعديل الدستور للسماح له بالبقاء رئيسا لفترة غير محدودة، وأصبحت الدولة التي انطلق اقتصادها بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم ومصنع العالم. وفي نهاية العام 2020، قضى النظام رسميا على "الفقر المدقع".

وتسعى الصين إلى تحقيق نمو "بنسبة 6 في المائة على الأقل" هذا العام، مع استمرارها في التعافي من الصدمة التي أحدثها وباء كوفيد-19، الذي اكتشف على أراضيها نهاية العام 2019.

لاوس من أفقر دول آسيا

بعد 45 عاما من الحكم الشيوعي، تعتبر لاوس واحدة من أفقر الدول في آسيا. لقد أصبحت المستعمرة الفرنسية السابقة (حتى العام 1953) شيوعية نهاية 1975، مع انتهاء حرب فيتنام بعدما أطاح الثوار الشيوعيون النظام الملكي.

ويسيطر حزب الشعب الثوري للاوس الذي يتمتع بالسلطتين السياسية والعسكرية على المحاكم الشعبية ووسائل الإعلام، وقرر في 1986 تحرير الاقتصاد، فافتتحت بورصة فيينتيان في 2011، وانضمت الدولة إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا عام 1997 وإلى منظمة التجارة العالمية عام 2013.

ويعاني ما يقرب من ثلث الأطفال دون سن الخامسة في لاوس من سوء التغذية وفق البنك الدولي.

الحزب الشيوعي في فيتنام

يحكم الحزب الشيوعي في فيتنام منذ 46 عاما. ففي نهاية حرب الهند الصينية في 1954، انقسمت فيتنام إلى شطرين: جمهورية فيتنام الديموقراطية في الشمال بقيادة هو شي منه، وجمهورية فيتنام في الجنوب المدعومة من الأميركيين.

وفي نهاية حرب فيتنام، دخل الشيوعيون الشماليون سايغون في 30 نيسان/أبريل 1975، وأطلقوا عليها اسم مدينة هو شي منه، وأعيد توحيد فيتنام عام 1976.

وانفتح النظام على اقتصاد السوق الحر منذ العام 1986. وفي 1994، رفع الحظر الأميركي وشهدت البلاد طفرة في الاستثمار الأجنبي. وفي العام 2000، وقع اتفاق تجاري مع واشنطن وافتتحت بورصة مدينة هو شي منه، وعام 2007، انضمت فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية.

ورغم النمو القوي (7 % في 2019) وصلت نسبة الفقر إلى 6,7 % من السكان عام 2018 وفق البنك الدولي.

كوريا الشمالية، من أكثر الدول انغلاقا

يحكم حزب العمال الكوري كوريا الشمالية، إحدى أكثر دول العالم انغلاقا، منذ 75 عاما. ففي العام 1945، قسمت كوريا بين شمال مدعوم من السوفيات في عهد كيم إيل سونغ، وجنوب بحماية الولايات المتحدة.

في 9 أيلول/سبتمبر 1948، أسس كيم إيل سونغ جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. وقضى مئات الآلاف من السكان جوعا في كوريا الشمالية في منتصف التسعينات وأواخرها، وهي فترة تسمى "المسيرة الشاقة" في البلاد. وفي القرن الحادي والعشرين، خففت الدولة إلى حد ما قبضتها على الاقتصاد والزراعة مع الاحتفاظ بالسيطرة السياسية المطلقة.

واعترف البلد الأكثر تسلحا في العالم عام 2003 أنه يسعى للحصول على أسلحة ذرية. وقد أجرى أول تجربة نووية له عام 2006 تلتها خمس تجارب أخرى. كما زودت كوريا الشمالية نفسها صواريخ بالستية طويلة المدى قادرة على الوصول إلى الأراضي القارية للولايات المتحدة. وتخضع البلاد لعقوبات دولية متعددة لوقف برامجها النووية والبالستية المحظورة.

في العام 2009، عدلت كوريا الشمالية دستورها وأزالت كل الإشارات إلى الشيوعية، وأعلنت سيادة مبادئ كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل. وأصبح كيم جونغ أون عام 2011 الحاكم الثالث لسلالة كيم.

وفي عام 2014، قدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن البلاد تحتجز ما بين 80 ألفا و120 ألف سجين سياسي.