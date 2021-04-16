لافروف يعلن قرار روسيا طرد دبلوماسيين أميركيين وفرض عقوبات على مسؤولين

أعلنت روسيا يوم الجمعة أنها ستطرد عشرة دبلوماسيين أمريكيين رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في اليوم السابق.

وأضافت أنها "أوصت" سفير الولايات المتحدة في موسكو بالعودة إلى واشنطن.

وقال وزير الخارجية الروسي وقال سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي "تم إدراج عشرة دبلوماسيين في القائمة التي أعطيت لنا مع طلب مغادرة الولايات المتحدة. وسنرد على هذا الإجراء بالمثل وسنطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا مغادرة بلادنا".