انتشال 41 جثة على الأقل لمهاجرين قبالة السواحل التونسية الشرقية

أعلنت كلّ من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة أنّ 41 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لتونس.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إنه "تم انتشال 41 جثة على الأقل" لأشخاص قضوا في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس شرق البلاد. وكان خفر السواحل التونسي أشار في وقت سابق الجمعة إلى انتشال جثث 20 مهاجرا، لافتاً إلى فقدان أثر 17 آخرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية علي العياري إنّ الجثث تعود "لأحد عشر رجلا و8 نساء ورضيع تم انتشالهم قبالة سواحل صفاقس الخميس" وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمحافظة. وحسب شهادات ناجين، فإنّ 17 آخرين كانوا لا يزالون مفقودين، وفقا للعياري.

وكلّ المهاجرين من أصول افريقية من بلدان جنوب الصحراء، وهم انطلقوا على متن مركبهم من سواحل منطقة سيدي منصور الخميس فجرا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وارتفعت محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط في العام 2020.

ولقي 292 مهاجرا على الأقل حتفهم منذ كانون الثاني-يناير 2021 في المتوسط، بينما ناهز العدد 1200 في العام 2020 حسب احصاءات الأمم المتحدة.