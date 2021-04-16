حلف شمال الأطلسي : إغلاق روسيا البحر الأسود سيكون "غير مبرر"

اعتبر حلف شمال الأطلسي أن خطط روسيا التي كشفت عنها تقارير بإغلاق أجزاء من البحر الأسود ستكون "غير مبررة"، داعيا موسكو إلى "ضمان حرية الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف والسماح بحريّة الملاحة".

وقالت متحدثة باسم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان إن "عسكرة (روسيا) المتواصلة للقرم والبحر السود وبحر آزوف تشكل تهديدات إضافية لاستقلال أوكرانيا وتقوّض استقرار المنطقة الحدودية".

وذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام روسية رسمية أن موسكو تنوي إغلاق أجزاء من البحر الأسود أمام الجيوش الأجنبية والسفن الرسمية لمدة ستة أشهر. ومن شأن خطوة كهذه أن تؤثر على القدرة على الوصول إلى الموانئ الاوكرانية في بحر آزوف، الذي يصل مضيق كيرتش بينه وبين البحر الأسود، في أقصى شرق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وأثارت الخطوة القلق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأعرب بيان حلف شمال الأطلسي عن القلق ذاته بالقول "ستكون هذه خطوة غير مبررة وجزءا من سلوك أوسع تنتهجه روسيا لزعزعة الاستقرار".

كما دعا روسيا إلى "خفض فوري للتصعيد ووقف نهجها في الاستفزازات واحترام التزاماتها الدولية".