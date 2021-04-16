قامت السلطات المحلية بمدينة أوبيني سور نير، المعروفة باسم مدينة ستيوارت، برفع الأعلام الاسكتلندية تكريماً للأمير فيليب، الزوج الراحل للملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة. كما تمّ القيام بالعزف الإسكتلندي على شرف الأمير الراحل.

في عام 1423، أعطى تشارلز السابع أراضي أوبيني لجون ستيوارت امتنانًا لمساعدته في محاربة الإنجليز. ولما يقرب من 250 عاما عاشت مدينة أوبيني على وقع التقاليد الاسكتلندية، التي تمثل إرثا ثقافيا وتاريخيا كبيرا.