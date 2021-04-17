بالصور: تعرف على أبرز الشخصيات المشاركة في جنازة الأمير فيليب

ترافق شخصيات رئيسية الملكة إليزابيث الثانية في جنازة الأمير فيليب السبت في ويندسور، ولن يتجاوز عدد تلك الشخصيات الثلاثين شخصية، بسبب جائحة كوفيد-19:

الأمير تشارلز

الابن البكر للملكة والأمير فيليب، ولي العهد وأمير ويلز ويبلغ من العمر 72 عاما. ترافقه زوجته الثانية كاميلا دوقة كورنول.

الامير تشارلز مع زوجته كاميلا في لندن. 2021/04/15 جيريمي سلوين/أ ب

الأمير وليام

الابن البكر للأمير تشارلز، دوق كامبريدج (38 عاما) والثاني في الترتيب لولاية العرش، ترافقه زوجته كيت. ونظرا لصغر سن أبنائهم الثلاثة فلن يحضورا الجنازة.

الأمير وليام مع زوجته كيت وأبناءه في لندن. 2020/12/11 آرون شون/أ ب

الأمير هاري

عاد الأخ الأصغر لوليام، دوق ساسكس (36 عاما) من كاليفورنيا للمرة الأولى منذ انسحابه من النظام الملكي قبل عام. وسيخضع لمتابعة دقيقة لأي إشارة إلى مصالحة مع شقيقه ووالده اللذين اعترف بتوتر علاقته بهما في مقابلته على التلفزيون الأميركي الشهر الماضي. وبقيت زوجته ميغان ماركل في الولايات المتحدة بناء على نصيحة أطبائها بعدم السفر لأنها حامل بطفلهما الثاني.

الأمير هاري سقف مع زوجته ميغان ماركل خلف جده الراحل الأمير فيليب في ساندرينغام في إنجلترا. 2017/12/25 أليستر غرانت/أب

الأميرة آن

سترافق الابنة الوحيدة للزوجين الملكيين والبالغة من العمر 70 عاما، زوجها الأدميرال تيموثي لورانس وابنيها بيتر فيليبس وزارا تيندال.

الأميرة في جزيرة وايت في إنجلترا. 2021/04/14 بن بيرتشال/أ ب

الأمير أندرو

انسحب دوق يورك (61 عاما) من الشؤون الملكية في 2019 بعد مقابلة كارثية لشرح صداقته مع رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين الذي اتهم باستغلال بقاصرات. ترافقه في الجنازة ابنتاه بياتريس ويوجيني التي أنجبت في شباط/فبراير طفلها الأول الذي يحمل بين أسمائه اسم فيليب تكريما لدوق إدنبرة.

الأمير أندرو في ويندسور. 2021/04/11 ستيف بارسنوز/أ ب

الأمير إدوارد إيرل ويسيكس

هو أصغر أبناء الملكة الأربعة ويبلغ من العمر 57 سنة. وسيحضر مع زوجته صوفي - التي جاءت للتخفيف عن الملكة بعد وفاة فيليب - وابنيهما.

الأمير ادوارد وزوجته في كندا. 2016/06/22 مايكل بل/أ ب

بينيلوب ناتشبول

كانت بيني كونتيسة ماونتباتن من الأصدقاء المقربين للأمير فيليب وترافقه في رياضة ركوب الخيل. زوجها هو حفيد الكونت ماونتباتن الذي كان يرعى الأمير تشارلز واغتالته منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي في 1979.

ارتشي ميلر باكويل

أحد الضيوف القلائل الذي لا ينتمون إلى العائلة الملكية. بقي قريبا جدا من الأمير فيليب بعد أن عمل سكرتيرا خاصا له.

عائلة الأمير فيليب

سيحضر العديد من أفراد الفرع الألماني لعائلة فيليب وخصوصا برنهارد ولي عهد بادن وحفيد شقيقته ثيودورا، بالإضافة إلى دوناتوس عميد عائلة هيسه.

الأمير فيليب الراحل إلى جانب زوجته الملكة إليزابيت الثانية، ويحيط بهما أفراد عائلتهما في لندن. 2016/06/11 تيم أيرلند/أ ب

رجال الدين والجوقة

لا يشمل العدد المحدد بثلاثين رجال الدين وأعضاء الجوقة الذين سيحيون المراسم بقيادة عميد ويندسور ديفيد كونر مع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للإنغليكان. وستقوم جوقة مكونة من أربعة منشدين بأداء الأغاني التي اختارها فيليب.