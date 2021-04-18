مظاهرات في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس للتنديد بالقيود الصحية الجديدة

خرجت مظاهرات عدة أمس السبت في بوينس ايرس للتنديد بالقيود الصحية الجديدة، التي فرضت لوقف انتشار كوفيد-19. ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين مرددين شعارات مناوئة للرئيس ألبرتو فرنانديز، واحتجوا خصوصا على تعليق الدروس حضوريًا في المدارس لمدة 15 يوما، وهو قرار يدخل حيز التنفيذ الإثنين في العاصمة ومحيطها.

وكُتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون: "التعليم أساسيّ" و"لا لإغلاق المدارس". وتتعلق القيود الجديدة بالعاصمة ومحيطها، أي أنها تعني 15 مليون من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وبلغت نسبة استغلال وحدات العناية المركزة في بوينس ايرس 74,3% السبت، في مقابل 64,8% على المستوى الوطني. ومن بين القيود المفروضة، حظر تجول ليلي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا حتى 30 نيسان/إبريل.

وسجلت الأرجنتين 19,119 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة السبت، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 2,6 مليون إصابة و59,164 وفاة. حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 6,2 ملايين شخص، بينهم 794,878 بالجرعة الثانية.