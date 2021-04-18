11 قتيلاً ونحو مئة جريح بحادث قطار بدلتا النيل بعد خروجه عن سكة الحديد بمحافظة القليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الأحد وفاة 11 شخصاً على الأقل وإصابة 98 آخرين في حادث قطار وقع الأحد في محافظة القليوبية في دلتا النيل.

وخرجت ثماني عربات من القطار الذي كان متجها من القاهرة إلى المنصورة الواقعة على مسافة 130 كيلومتراً شمال العاصمة، عن السكة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وكان تقرير سابق قد أفاد عن إصابة 97 شخصاً.

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد قوله إن "جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات".

وأشارت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على شبكة فيسبوك إلى خروج بعض عربات القطار عن السكة من دون بيان الأسباب.

وتوجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى محافظة القلبوبية "لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث".

وقتل 20 شخصاً وجرح نحو 200 في حادث قطار وقع الشهر الماضي في محافظة سوهاج بالصعيد. وأفادت النيابة العامة الأسبوع الماضي، أن سائق القطار ومساعده لم يكونا في عربة القيادة وقت الحادث.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير أشار إلى "الخطأ البشري" باعتباره من "أسباب وقوع مثل هذه الحوادث"، مؤكدا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديد في عام 2024.

وأكثر الحوادث حصدا للأرواح وقع في العام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة