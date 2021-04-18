شاهد: الإسرائيليون يتحررون من الكمامات وعزوف عن التلقيح في مدينة فرنسية

لم يعد ارتداء الكمامات الواقية من وباء كوفيدـ19 في إسرائيل فرضا إلزاميا في الهواء الطلق، وذلك بعد اعلان وزارة الصحة الإسرائيلية انخفاض معدل العدوى، وقد أعادت إسرائيل فتح المدارس والجامعات والمعاهد الأكاديمية العليا بشكل كامل للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وفي فرنسا لم تنجح مناولة لقاح استرازينيكا في منطقة الآلب ماريتيم، رغم توفره للمعلمين وضباط الشرطة الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة، فقد أغلق مركز التطعيم في نيس أمس السبت، بسبب نقص المتلقين للتطعيم.

وفي إيطاليا أطلق مشغل القطارات "ترينيطاليا" خدمة قطارات عالية السرعة "خالية من كوفيدـ19" بين روما وميلانو، حيث يتم إخضاع الركاب إلى اختبار الفيروس قبل الصعود على متن القطار بمساعدة الصليب الأحمر، ويمكن لهذه المبادرة أن يتم تعميمها في وجهات أخرى.