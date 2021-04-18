الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُحذر الأندية التي تشارك في "دوري السوبر"

أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) واتحادات انكلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ"دوري السوبر الأوروبي" من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنكليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن عن إطلاق منافسة انفصالية.

وقال "ويفا" في بيان إن "الأندية المعنيّة ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".