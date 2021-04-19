شاهد: بوريس جونسون يستمتع بشرب نصف لتر من الجعة في حانة بوسط لندن بعد تخفيف إجراءات الإغلاق

استمتع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين بشرب نصف لتر من الجعة في حانة في ولفرهامبتون بوسط لندن. وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها جونسون بشرب الجعة في حانة بشكل علني منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، حيث سمحت السلطات بإعادة فتح المطاعم والحانات وأماكن الضيافة المجهزة بساحات ومقاعد خارجية قبل أيام.

وكان من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء في عملية تخفيف إجراءات الحجر الصحي وإعادة فتح الحانات الأسبوع الماضي، لكن وفاة دوق أدنبرة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية حال دون ذلك بعد أن أعلنت السلطات أسبوع حداد.