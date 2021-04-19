اليونان ترفع قيود الحجر الصحي على المسافرين الوافدين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

رفعت اليونان الإثنين قيود الحجر الصحي على المسافرين الوافدين من معظم الدول الأوروبية، وكذلك إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تستعد لإعادة فتح خدمات السياحة الشهر المقبل على الرغم من حالة الطوارئ المستمرة في مؤسسات الرعاية الطبية المتعلقة بالوباء في المستشفيات.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن المسافرين جواً من تلك البلدان لن يخضعوا الآن لقيود الحجر الصحي لمدة سبعة أيام إذا كانوا يحملون شهادة التطعيم أو اختبار الكشف السلبي للفيروس التاجي "بي سي أر" صدر خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وتتمثل الدول المستثناة من قيود السفر إلى اليونان في، دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا وإسرائيل والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا التي تشكل جزءًا من اتفاقية شنغن سفر أوروبية.

ووصفت المتحدثة باسم الحكومة، أريستوتيليا بيلوني، قواعد السفر الجديدة بأنها "إجراء تجريبي" حيث تعيد اليونان فتح المزيد من اقتصادها، مشيرة إلى أن السياح سيخضعون أيضًا لقيود السفر المحلية.

ولا تزال اليونان تفرض الإغلاق الجزئي بعد قيود واسعة النطاق في أوائل نوفمبر- تشرين الثاني الماضي. وكافحت أثينا لاحتواء الارتفاع الكبير في الإصابات التي جعلت المستشفيات تقترب من طاقتها القصوى.