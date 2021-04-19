شاهد: مروحية ناسا "إنجينيويتي" حلقت بنجاح فوق المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" هذا الاثنين أن مروحيتها المصغرة "إنجينيويتي" نفذت أولى طلعاتها في أجواء المريخ، في خطوة تاريخية تأخرت أكثر من أسبوع بسبب مشكلة تقنية.

وأشار أحد مهندسي مختبر الدفع النفاث أو "جت بروبلشن لابوراتوري" التابع لوكالة "ناسا" إلى أن "بيانات الارتفاعات تؤكد أن إنجينيويتي نفذت أول طلعة لمركبة مزودة بمحرك على كوكب آخر"، على وقع التصفيق وصيحات الفرح.

ونشرت "ناسا" مقطع فيديو قصيراً عن الرحلة التقطته العربة الجوالة "برسيفرنس" التي وصلت على متنها "إنجينيويتي" إلى الكوكب الأحمر قبل الانفصال عنها.

ويبيّن المقطع مركبة تحلق على علو نحو ثلاثة أمتار قبل أن تهبط على سطح المريخ. وأرسلت المروحية نفسها صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها ظلها على الكوكب الأحمر.

وأكدت رئيسة مشروع المروحية ميمي أونغ بحماسة كبيرة: "يمكننا الآن القول إن البشر نجحوا في جعل مركبة ذات محرك تحلق فوق كوكب آخر". وبعدما كانت الرحلة مقررة في الـ 11 نيسان/أبريل، أرجئت بسبب مشكلة تقنية ظهرت خلال اختبارات على مراوحها.

وتشكل المهمة تحديا كبيرا، لأن كثافة الهواء في المريخ توازي 1 في المائة من تلك الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.