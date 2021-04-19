شاهد: حافلة خاصة في استراليا لمساعدة من يعيشون في العراء على التمتع بليلة دافئة

مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، يشعر أولئك الذين ينامون في العراء بالبرد أكثر من غيرهم. وفي كينبيان المحاذية لنيو ساوث ويلز في استراليا، تقدم حافلة مخصصة للغرض المساعدة لهؤلاء وتوفر لمن ليس له بديلا سريرا دافئا يقضي فيه ليلته. ويقول فيف كوكس العامل في مجموعة كوينبيان للعمل الإسكاني، إن حافلة النوم أو "سليب باص" تمثل استجابة لحل مشكلة هذه الفئة من الناس. وتحتوي الحافلة على سبع حجرات، يحتوي كل منها سريرا وتلفزيونا ونظام تدفئة وتبريد، إلى جانب وجود متطوع يراقب الركاب طوال الليل. ولا يقتصر الأمر على قبول الأشخاص بل يمكن للحيوانات الأليفة أن تجد مكانها في أقفاص خاصة. وتعد الحافلة فرصة لمساعدة المشريدن حتى يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم مرة اخرى.
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