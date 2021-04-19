السلطات الروسية تنقل المعارض المحبوس نافالني إلى المستشفى

قررت إدارة السجون الروسية الإثنين نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع إلى المستشفى، معتبرةً أن وضعه الصحي "مرضٍ".

وقالت إدارة السجون في بيان إن "لجنة أطباء (...) قررت نقل أ. نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.

ويثير الوضع الصحي للمعارض الذي قد ينتهي بمشاكل خطيرة في القلب والكلى يمكن أن تؤدي إلى الموت، قلقاً كبيرا إذ إنه نجا منذ أقلّ من عام من عملية تسميم بمادة للأعصاب.

وأعلن نافالني إضرابه عن الطعام في 31 آذار/مارس احتجاجا على ظروف اعتقاله السيئة خصوصاً لجهة منعه من الحصول على عناية طبية لآلام خطيرة في الظهر وأكد على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يتناول سوى المياه.

ووفق قوله، تعرّض للتهديد بالإطعام القسري، وهو خيار مطروح لدى السلطات الروسية في حال رفض سجين ما تناول الطعام. ويأتي إعلان الاثنين في وقت اعتبر أنصار نافالني في عطلة نهاية الأسبوع الفائت أن المعارض يواجه خطر الموت في أي لحظة.

وطالب الأوروبيون "القلقون جداً" حيال صحة المعارض الروسي، أن يتمّ نقل نافالني إلى المستشفى. وشدّدت ألمانيا وفرنسا على توفير "علاج طبي مناسب" بشكل "عاجل" لنافالني وتمكينه من "الوصول إلى أطباء يثق بهم".

وطالبتا بالإفراج الفوري عنه. وحذّرت واشنطن الأحد من أنه ستكون هناك "عواقب" بالنسبة إلى موسكو في حال توفي نافالني.

وحذّرت وزارة الداخلية الروسية الإثنين من المشاركة في تظاهرات غير المرخص لها مرتقبة الأربعاء دعماً لنافالني.

وجاء في بيان أن "وحدات وزارة الداخلية وقوى أمن أخرى لن تسمح بزعزعة استقرار الوضع وستتخذ كافة التدابير اللازمة لحفظ النظام".