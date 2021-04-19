توتنهام الإنجليزي يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

قرّر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم التخلّي عن خدمات مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ذلك بحسب ما أعلن الإثنين في بيان.

وقال توتنهام "يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي جواو ساكرامنتو، نونو سانتوس، كارلوس لالين وجوفاني تشيرا من مهامهم".

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهراً على استلامه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك نتيجة تراجع نتائج الفريق الذي كان متصدراً للدوري الممتاز في منتصف كانون الأول/ديسمبر، لكنه تراجع الآن إلى المركز السابع على بعد 5 نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونقل توتنهام عن رئيس مجلس الإدارة دانيال ليفي قوله "لقد كان جوزيه وطاقمه التدريبي معنا خلال بعض الأوقات الأكثر تحدياً لنا كفريق. جوزيه محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال الوباء (فيروس كورونا)".

وتابع ليفي "على المستوى الشخصي، لقد استمتعت بالعمل معه ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا كلانا. سيكون دائماً موضع ترحيب هنا ونود أن نشكره وطاقمه التدريبي على مساهمتهم".

وكشف النادي اللندني أن راين مايسون سيتولى مهام إدارة الفريق في تمارين اليوم تحضيراً للقاء الأربعاء ضد ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز، على أن يتم تقديم أي مستجد في الوقت المناسب.