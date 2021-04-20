رئيس الفيفا إنفانتينو يحذر الأندية المنشقة من عواقب إطلاقها للدوري السوبر

أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الثلاثاء بأنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي "تحمّل عواقب قرارتها" جراء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن فيفا "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع.

وقال إنفانتينو "نحن في فيفا لا يمكن إلا أن نعارض بشدة انشاء الدوري السوبر. انه دوري مغلق، انشقاق عن الهيئة الحالية، من الدوريات، من الاتحادات الوطنية، من ويفا ومن فيفا".

وتابع "من واجبنا حماية نموذج الرياضة الأوروبية، وبالتالي إذا قررت مجموعة ما الذهاب في طريقها يتعين عليها تحمل عواقب خياراتها. إنها مسؤولة عن خياراتها. إما أن تكون في الداخل (المنظومة) أو في الخارج، لا يمكن أن تكون ما بين بين. فكروا في الموضوع، يجب أن يكون هذا الأمر واضح، واضح تماما".

وأعلنت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة الكسندر تشيفيرين بأن "الوقت لا زال متاحا لتغيير الرأي" وتوجه بكلامه إلى الأندية المنشقة بقوله "لقد ارتكبتم خطأ فادحا، لكن العالم بأجمعه يرتكب الأخطاء".

واعتبر تشيفيرين بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن "أن يخسر المعركة القضائية المقبلة". وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ ندّد بدوره صباح الثلاثاء بالمشروع وقال في هذا الصدد "النموذج الرياضي الأوروبي فريد من نوعه يرتكز على خوض منافسات عادلة تمنح الاولوية للجدارة الرياضية. هذا النموذج مهدد اليوم، ويواجه تحديا من خلال مقاربة مبنية على الربح".

وكان الاتحاد الأوروبي هدد باستبعاد هذه الاندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري أبطال أوروبا، بيد أن رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريس اعتبر بأن هذا الأمر "مستحيل".