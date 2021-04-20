شرطة دالاس الأمريكية تقتل رجلاً هدد أفرادها بواسطة سلاح مزيف

قالت شرطة مدينة دلاس في ولاية تكساس الأمريكية إن ضباط بها أطلقوا النار على رجل وقتلوه يوم الإثنين بعدما أشهر مسدساً تبين بعد ذلك أنه سلاح مزيف.

وتدخلت الشرطة مساء الإثنين بعد تلقي مكالمة حول رجل مُسلّح يهدد المارة على طول شارع سكني. وبحسب بيان للشرطة، وضع الرجل إصبعه على زناد مسدس قبل أن يفر مشياً على الأقدام.

بعد ذلك بوقت قصير، تلقّى ضباط من نقاط مختلفة تقريرا يفيد بسرقة الرجل "المسلح" لمتجر للأدوية. فتعقبه الشرطيون وأطلقوا النار عليه وقتلوه حين صوّب نحوهم المسدس الوهمي.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه به والضباط المتورطين في إطلاق النار. ولم تتوفر أية معلومات أخرى عن الواقعة حتى الآن.