شاهد: بعد أيام من الهدوء.. تجدد المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في بلفاست

بعد توقف المظاهرات بسبب مراسم جنازة الأمير فيليب، خرج عشرات المتظاهرين مساء الإثنين إلى الشوارع بلفاست وديري في أيرلندا الشمالية، وتجددت المواجهات وأعمال العنف بين المحتجين ورجال الشرطة المنتشرين في طريق لانارك في بلفاست.

وأظهرت لقطات مصورة عددا صغيرا من المتظاهرين الملثمين وهم يقومون بإضرام النيران ورشق شرطة مكافحة الشغب بالحجارة و مهاجمة سيارتهم التي كانت موجودة في المكان.

تأتي هذه الاحتجاجات اعتراضا على الحواجز التجارية التي وضعت بين أيرلندا الشمالية وباقي مناطق المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.