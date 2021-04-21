البحرية الإندونيسية تعلن فقدان الاتصال بغواصة قبال سواحل بالي

أعلنت البحرية الإندونيسية، الأربعاء، فقدان الاتصال مع غواصة حربية تحمل على متنها 53 بحاراً، بعد إجراء تدريبات عسكرية قبالة شواطئ بالي غرب البلاد.

وقال الجنرال جوليوس ودجوجونو إن البحرية فقدت الاتصال بالغواصة بحلول الساعة الثالثة فجراً، مضيفاً أن عملية محاولة تحديد مكانها لا تزال مستمرة من قبل الجهات المختصة.

وأطلقت السلطات عملية بحث عن غواصة "نانغالا-402" التي اختفت على بعد نحو 95 كيلومتراً إلى شمال جزيرة بالي.

وقالت مصادر عسكرية إن الغواصة اختفت عن الرادار ما إن أعطيت الضوء الأخضر للنزول عن سطح المياه، مضيفةً أن الجيش طلب مساعدة أستراليا وسنغافورة في عمليات البحث.

والغواصة واحدة من الغواصات من صناعة ألمانيا الغربية سابقاً (1979).

وذكرت وكالات محلية أن الغواصة كانت تتابع تدريبات لإطلاق الطوربيدات عندما فقد الاتصال بها.