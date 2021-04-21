كهينة بهلول أول امرأة "إمام" فرنسية تتحدث ليورونيوز: لكل مسلم الحق في أن يكون له علاقة خاصة بدينه

أثار ملف العلمانية ومكانة الدين في المجتمع، في الآونة الاخيرة، جدلا واسعا على الساحة الفرنسية.

وخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا ليعلن أن معركته ضد "الانفصالية الإسلامية" بدأت، لكنه شدد في الوقت عينه أن هذه الحرب ليست حربا ضد الإسلام بتاتا، وتوعد بإجراءات حاسمة لحماية قيم الجمهورية الفرنسية والعلمانية التي اعتبرها في خطر.

الوقت قد حان للتغيير

وفي وقت ينتقد فيه، بعض الأعضاء التابعين لأكبر جالية إسلامية في أوروبا الإجراءات الأخيرة التي تتخذها السلطات الفرنسية ويوجهون اتهاماتهم للحكومة بـ "معاداة المسلمين"، يعتبر آخرون أن الوقت قد حان للتغيير.

ومن أبرز مشاهد التغيير التي ظهرت على الساحة الفرنسية، كهينة بهلول، أول امرأة إمام فرنسية.

قطعت مؤلفة كتاب "إسلامي حريتي" شوطا كبيرا جدا للوصول إلى مكانتها اليوم، فبعد دراسة القانون والعمل كمحاسبة، بحثت عن هدف جديد ومسار جديد في حياتها، لتجد نفسها تؤم بالرجال والنساء في مسجد فاطمة في العاصمة الفرنسية باريس.

رحلة كاملة

حول السبب الذي دفعها لتصبح إمام مسجد بعد أن كانت تعمل في شركة للتأمين، وكيف اتخذت هذا القرار، تقول الباحثة في الشؤون الإسلامية في حديث إلى شبكة "يورونيوز": "في الواقع كانت رحلة رائعة، لم أستيقظ ذات صباح وأقول لنفسي أنني اريد أن أصبح إمام مسجد، وخلال طفولتي لم أر إمامًا قط، كانت رحلة كاملة. الإسلام أولاً وقبل كل شيء هو شكل من أشكال الروحانية، كبقية الأديان، إنه رحلة داخلية وتجربة شخصية تقودنا أولاً لمعرفة أنفسنا بشكل أفضل ثم يدفعنا للسؤال حول علاقتنا بالعالم وبالآخر وكل ما يحيط بنا".

وتعتبر بهلول، أن الإسلام لا ينتمي إلى التيار الأصولي أو الإسلام السياسي، وأن لكل مسلم الحق في أن يكون له علاقة خاصة بدينه وبالمصحف والنصوص القرآنية.

كاهنة بهلول أ ف ب

رسالة للمشككين بشرعيتها

وبعد أن تحولت إلى رمز وحالة فريدة من نوعها، وظهرت دون حجاب لتتحدث عن الإسلام الليبرالي، تقول بهلول ان الرسالة التي تريد توجيهها لجميع الأشخاص الذين يشككون في شرعيتها هي "أولاً وقبل كل شيء أدعوهم للعودة إلى المؤسسة، إلى النصوص الدينية التأسيسية للإسلام".

وقالت بهلول لمراسلة يورونيوز أناليز بورجيس: "لا يمنع القرآن المرأة إطلاقا من أن تكون إماما. وهو لا يتطرق للحديث عن هذه الوظيفة على الإطلاق، هي وظيفة تم وضعها لاحقا لتنظيم العبادة الإسلامية. وفيما بعد، عندما نعود إلى التقليد النبوي نفسه، سنجد مثالاً لامرأة عيّنها النبي إمامًا. ولكن اتضح أن القراءات والتقاليد الأبوية، وتفسيرات النصوص التي قام بها الرجال على مدى قرون، وفقط التي وضعها الرجال، تشير إلى أن المرأة لا يمكن أن تكون إمامًا وبشكل قاطع، وكل ما يتعلق بالمرأة وقدرتها على أداء هذه الوظيفة وضع جانبا".

الإسلام في أزمة

وفي عودة إلى خطاب ألقاه ماكرون للمجتمع الفرنسي في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس أن "الإسلام يعيش أزمة ليس في فرنسا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم"، هذا التعبير نفسه استخدمته بهلول في كتابها "إسلامي حريتي".

وحول حقيقة ما إذا كان الدين الإسلامي في أزمة، وإذا ما كانت تتفق مع ماكرون، أجابت بهلول "نعم بالتأكيد، الإسلام بشكل عام على الصعيد الدولي، وتحديدا في البلدان الإسلامية، الإسلام يمر بأزمة، نعم".

وتابعت "أعتقد أن هذه الأزمة هي بمثابة دعوة لنا جميعا للعمل، وخاصة للمسلمين، من يتعين عليهم استعادة نصوصهم وقراءتها مرة جديدة، ومحاولة تفسيرها من خلال الأدوات التي نمتلكها اليوم في القرن الحادي والعشرين، لأن الأزمة التي نواجهها هي أزمة معنى".

أفكار مثيرة للاهتمام.. ولكن

وعن رفضها ومسجد فاطمة التوقيع على "ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا" الذي أقرته الحكومة الفرنسية، تقول الباحثة في الشؤون الإسلامية "بالعودة إلى الميثاق، من حيث المضمون أعتقد أن هناك بعض الأفكار المثيرة للاهتمام، وليس لدي الكثير من الانتقادات حوله، لكن من حيث المبدأ، لم يتم سؤالنا او استشارتنا أثناء كتابة نص الميثاق، لذا من الصعب التوقيع على نص لم نشارك في صياغته".

وعن الجدل الدائر على الساحة الفرنسية حول مساحة الإسلام ودور الدين في فرنسا، وعن إمكانية خلق إسلام فرنسي، لفتت بهلول إلى أنه "من الممكن إنشاء إسلام في فرنسا، وشددت على ضرورة إنشاء مؤسسات تمثل الإسلام في فرنسا: "حتى يومنا هذا، لم يكن هذا هو الحال حيث أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يمثل إلى حد ما الإسلام القنصلي، أي أن الإسلام الذي يتم تمويله تديره إحدى الدول الإسلامية مثل الجزائر أو تركيا أو المغرب أو دول الخليج".

وأردفت قائلة "نعم، من المطلوب وبشكل كبير اليوم، أن يبرز إسلام في فرنسا يتم تمويله من خلال التدفقات المالية الداخلية. وأن يقوم على قراءات وتفسيرات لنصوص خرجت من المفكرين الفرنسيين والمسلمين وهذا ما نحاول القيام به".