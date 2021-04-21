فيديو: هجوم الحوثيين المتواصل في اتجاه مأرب قد يغير مسار النزاع اليمني

يمكن أن تؤدي المعارك التي تدور حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة المدعومة من السعودية في شمال البلد الفقير، إلى تغيير كبير في مسار النزاع الذي دخل عامه السابع. وستشكّل خسارة مأرب، إن حصلت، ضربة قوية للحكومة، وتعزّز موقف المتمردين المتحالفين مع إيران في أي مفاوضات مستقبلية، وقد تدفعهم إلى محاولة التقدم جنوباً.

الوضع الميداني

قُتل مئات المقاتلين منذ بدء الهجوم الواسع النطاق في شباط/فبراير، وفقا لمصادر محلية، في وقت يشير مسؤولون في القوات الموالية للحكومة إلى أن المتمردين يرسلون دفعات متتالية من مقاتليهم نحو مأرب.

من مقاتليهم نحو مأرب. بحسب مسؤول في القوات الحكومية عند جبهة الكنائس شمال المدينة، إن الاستراتيجية "التي يتبعها الحوثي تهدف إلى إرهاق الخصم". المسؤول يتّهم الحوثيين بالدفع بموجات من المجندين الشبان، وبينهم أطفال حتى، بهدف إضعاف القوات الموالية واستنفاد ذخيرتها.

عادة تتبع المعارك التي تستمر ساعات فترة هدوء قصيرة تستغل لجمع الجثث. بعد ذلك، تتحرّك مجدداً، وفق القائد العسكري، مجموعات من المقاتلين الحوثيين، تحت غطاء قصف متواصل. ويرى القائد الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن "الحوثيين لا يهتمون بعدد الرجال الذين يموتون" في صفوفهم. ويؤكد أنهم، رغم ذلك، "لن يتمكنوا من الوصول إلى مأرب مهما كان الثمن".

مقاتلو الصحراء ومقاتلو الجبال