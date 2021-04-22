أكدت وزارة الصحة الهندية الخميس تسجيل 314.835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى نحو 16 مليون إصابة فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

والموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى "متحورة مزدوجة" للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية الخميس عن 314835 إصابة جديدة وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15,9 مليون.

وبلغ عدد الوفيات 2074 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 185 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

والحصيلة اليومية التي سجّلتها الهند تعتبر الأكبر عالمياً حتى الآن، في فترة تشهد ارتفاعاً في الإصابات بشكل عام. وكانت الولايات المتحدة سجلت نحو 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة في الثامن من كانون الثاني/يناير 2021.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت الهند ثاني أكثر دولة تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ تخطى معدل الإصابات اليومية فيها عتبة المئة ألف إصابة.

ويقول مراقبون إن النظام الصحي الهندي "انهار بشكل شبه كامل"، ويضيفون أن الأرقام الرسمية التي تقدّمها الحكومة قد تكون أقل من الأرقام الفعلية بعدّة مرات.

وحتى نيسان/أبريل، استمرت الهند، وهي معروفة كمركز عالمي للشركات الدولية لتصنيع الأدوية، بتصدير اللقاحات إلى دول بينها المملكة المتحدة والسعودية، ولكن ثمة الآن مطالبات سياسية بتصويب سياسة التصدير وتوسيع حملة التطعيم.

مع ذلك، لا يزال عدد الإصابات والوفيات بالنسبة 'لى عدد السكان في الهند أقل بكثير منه في بلدان أخرى.

وأقر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كلمة متلفزة بأن الهند وسكانها ال1,3 مليار "يواجهون مجددا معركة كبرى" داعيًا مواطنيه إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

ألمانيا واللقاح الروسي

وتدرس ألمانيا إمكانية شراء 30 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي ضد كوفيد-19، على ما أفاد رئيس منطقة ساكسونيا ميكايل كريتشمير، في وقت لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من السلطات الصحية الأوروبية.

وقال المسؤول المحافظ المتحدر من ألمانيا الشرقية سابقا "ندعو بشدة من أجل آلية ترخيص سريعة بحلول شهر أيار/مايو"، بعدما تباحث مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو حول شراء 30 مليون جرعة من اللقاح بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس.

اللقاح يصل إلى دمشق

أعلنت الحكومة السورية الخميس تسلّمها أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، في وقت شهدت البلاد تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء خلال الأسابيع الاخيرة واكتظاظاً في أقسام العناية المركزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن تسلّم "وزارة الصحة الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19" مقدمة من برنامج كوفاكس، الذي يخصّص احتياطاً إنسانياً للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.

وتضمّ الدفعة الأولى، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، 203 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا، "تم شراؤها من معهد الأمصال الهندي عبر مرفق كوفاكس". وقعت دمشق مطلع العام اتفاقاً للانضمام لمبادرة "كوفاكس".

وشهدت مناطق سيطرة الحكومة تحديداً تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء. وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة المخصصة لكورونا في مستشفيات دمشق مئة بالمئة منتصف الشهر الماضي، وفق السلطات. منذ بدء الجائحة، سجّلت مناطق سيطرة الحكومة 21,584 إصابة بينها 1483 وفاة. إلا أن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أعلى بكثير جراء محدودية اختبارات الكشف.