تقرير: بروكسل ستلجأ إلى القضاء قريباً لمحاسبة أسترازينيكا

قال خمسة مسؤولين أوروبيين إن المفوضية الأوروبية تتحضّر لاتخاذ إجراءات قضائية بحق مصنع الأدوية، العملاق السويدي-البريطاني، أسترازينيكا، على خلفية التأخير في تسليم اللقاحات، بحسب ما ذكره موقع "بوليتيكو".

وذكر المصدر أن المفوضية طرحت المسألة خلال اجتماع تم بين سفراء الاتحاد، الأربعاء، حيث أعربت أكثرية الدول الأوروبية عن تأييدها اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة التي "فشلت فشلاً فادحاً" في الالتزام بالعقود المبرمة وتأمين ما طلبه منها التكتل.

وبحسب أحد الدبلوماسيين، إن الهدف من المسعى القانوني إجبار أسترازينيكا على تسليم الطلبيات كاملة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما قال دبلوماسيان آخران إن الاتحاد سينتظر حتى نهاية هذا الأسبوع قبل إطلاق الإجراءات رسمياً.

ووقعت بروكسل وأسترازينيكا على عقد كان من المفترض أن تؤمن الشركة بموجبه 100 مليون جرعة من لقاحها ضدّ كوفيد-19، الذي أنتجته بالتعاون مع أكسفورد، خلال الربع الأول من العام، غير أن الاتحاد لم يستلم إلا 30 مليوناً.

وأعلنت أسترازينيكا أنها ستعمل ما بوسعها لتسليم 70 مليون جرعة قبل نهاية الربع الثاني، في الوقت الذي ينص فيه العقد بينها وبين المفوضية على تسليم 300 مليون جرعة بحلول هذا الموعد. وكانت الشركة أثارت جدلاً واسعاً في كانون الثاني/يناير الفائت عندما قالت إنها لن تتمكن من تأمين كلّ ما يطلبه الاتحاد الأوروبي، ما أثار أزمة بين بروكسل والشركة.

ويرى بعض الخبراء أن مسألة أسترازينيكا لها أبعاد مرتبطة بقدرة الإنتاج، بينما يقول آخرون إنها مرتبطة بخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست). ولكن، بأي حال، يتفق الجميع على أن التأخير في تسليم اللقاحات تسبب بإبطاء حملات التلقيح في الاتحاد.